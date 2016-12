Les honneurs pour la charrue Kverneland 2500 I-Plough

La charrue réversible 2500 I-Plough est pilotée par Isobus qui automatise les travaux de labour. La charrue dispose de quatre modes : transport, marquage, stationnement et labour. Les réglages sont accessibles directement depuis le terminal Isobus situé en cabine. Il est possible de régler la profondeur ainsi que la largeur de travail. Le terminal équipé du signal RTK et/ou GPS permet également de suivre la ligne A-B à la suite d’un marquage. L’assistance est surtout utile pour les non-initiés au labour ou pour celles et ceux qui veulent garantir un labour optimal à la grandeur du champ.

Rappelons que les SIMA Innovations Awards 2017 ont été dévoilés récemment. Le jury a reçu cette année 127 dossiers provenant de sept pays différents pour cet événement qui a lieu tous les deux ans. Le SIMA se tiendra à Paris du 26 février au 2 mars 2017.

Cliquez ici pour découvrir d’autres innovations primées par le SIMA.

Autres articles