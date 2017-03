Les pneumatiques étaient à l’honneur au SIMA de Paris

Michelin a présenté en grande pompe au SIMA de Paris son nouveau pneu EvoBib pour les tracteurs. Il s’agit d’un pneu dont la forme de l’empreinte au sol s’adapte selon les besoins de l’agriculteur. À basse pression, l’empreinte du pneu au sol augmente afin de réduire la compaction et d’augmenter la traction. À haute pression de gonflage, le pneu se transforme de telle sorte que seule la partie centrale entre en contact avec le sol, ce qui donne plus de stabilité sur la route et diminue la consommation de carburant. Dans notre première vidéo, Sophie Pigeat du groupe Michelin explique le principe de fonctionnement du nouveau pneu EvoBib.



Pour profiter des avantages de ce nouveau type de pneus, l’agriculteur doit être en mesure de modifier la pression des pneus facilement. Une première solution est d’être l’heureux propriétaire d’un nouveau Fendt 900 Vario, qui est équipé d’un système de télégonflage intégré, le VarioGrip. Une autre possibilité présentée au SIMA est le Trelleborg VIP, un système intelligent et autoajustable de pression de gonflage. Le système est intégré directement sur la jante du pneu. Dans notre deuxième vidéo, M. Estrems, spécialiste chez Trelleborg, explique le principe de fonctionnement de cette innovation.



