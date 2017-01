Les tracteurs vedettes du Salon de la machinerie agricole de Québec

La 23e édition de la plus grande foire de machineries agricoles du Québec comptait 1650 kiosques, 350 tracteurs et une quantité impressionnante d’équipements agricoles. Un grand nombre de visiteurs a circulé dans les pavillons du Centre de foires de Québec les 26, 27 et 28 janvier. Plusieurs fabricants ont profité de l’occasion pour présenter leur tracteur vedette.

