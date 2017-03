Nouveau chargeur frontal Älo Quicke Q-Series

Ce nouveau chargeur Älo Quicke Q-Series est équipé de l’afficheur Q-Companion. Il comprend une pesée, un contrôle de position et d’angle des accessoires ainsi que de rappels d’entretien. Le but de ces ajouts d’équipements est d’automatiser les opérations de manutention. Le design est aussi plus moderne et arrondi afin d’accroître la visibilité. Le chargeur dispose d’un multi coupleur hydraulique et d’une connexion électrique de type attache rapide afin de faciliter l’installation ou le découplage du chargeur.

Autres articles