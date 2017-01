Nouveau cuiseur à soya Cookir

Le Cookir Junior est un cuiseur à soya électrique de petit format. Il est principalement offert aux petites et moyennes fermes. Cet équipement de cuisson contrôlée permet aux producteurs laitiers de 35 à 100 vaches de cuire entre 50 kg et 300 kg de fèves de soya par jour. Économique, le Cookir Junior réduit les coûts d’alimentation en supplément protéinique. Il cuit selon les besoins en protéines non dégradables. Servie dans la RTM, la fève de soya micronisée Cookir est un aliment appétissant.

