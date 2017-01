Nouveaux tracteurs Manitou MTL NewAg

La nouvelle gamme de tracteurs MLT NewAg comportera neuf modèles. Présentement, seuls trois modèles ont été présentés. Manitou opte pour un bloc moteur quatre cylindres Deutz TCD 3,6 l cylindré Tier 4 final de 101 ch à 136 ch. Quatre choix de transmissions sont proposés, soit hydrostatique, convertisseur de couple avec boîte powershuttle ou powershift plus ainsi qu’une CVT. Les transmissions permettent des vitesses de 32 km/h à 40 km/h, selon le choix. Côté hydraulique, une pompe débite 104 l/min à 150 l/min, selon le modèle. La suspension hydraulique de flèche (Active CRC) s’ajuste de façon automatique à la vitesse de déplacement du télescopique. La capacité de levage est de 3300 kg à 3700 kg. En cabine, un choix de deux écrans est disponible, le Harmony et le Vision. L’accoudoir intègre le bras multifonction JSM qui offre la possibilité de contrôler l’ensemble de la flèche et des outils attelés ainsi que le sens de marche de la machine.

