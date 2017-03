Nouveaux tracteurs Versatile

Un nouveau moteur Tier 4 final 9 litres QSL Cummins diésel est au cœur de deux nouveaux modèles de la marque, soit le 335 et 360. Les deux nouveaux tracteurs utilisent une transmission powershift 16 X 9. Côté relevage, on retrouve un attelage trois-points catégorie IV qui offre une capacité de levage de 4829 kg (17 260 livres). Lorsque la marque Versatile a été réintroduite en 2008 après 20 ans d’absence, il y avait un intérêt du marché pour un gros tracteur rouge et jaune. Le retour aux couleurs d’origine a toujours été discuté, mais ce n’est qu’après le succès du Legendary Limited Edition (LLE) que l’on a confirmé les véritables couleurs polyvalentes : le rouge, le jaune et le noir. Les décalques sur les tracteurs 2017, bien que jaunes, sont une mise à jour du design blanc actuel.

