Nouvelles charrues portées chez Grégoire-Besson

L’entreprise Grégoire-Besson a lancé sa gamme de charrues R6 qui comporte des modèles de trois, quatre et cinq corps à sécurité hydraulique ou à boulon et une version six corps avec sécurité à boulon. Les charrues R6 nécessitent un tracteur de 70 ch à 180 ch, selon le modèle. Quant à la R8, les modèles sont de quatre, cinq, six et sept corps à sécurité à boulon et nécessitent des puissances de 140 ch à 250 ch.

La charrue dispose d’une suspension du troisième point, d’une roue réglée hydrauliquement ou mécaniquement et d’un large choix de versoirs. Les largeurs de raies sont ajustables de 35,56 cm à 55,88 cm (14 po à 22 po). Il est possible de régler le déport de la première raie de façon indépendante afin d’assurer un labour uniforme.

