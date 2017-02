Pulvérisateurs munis de rampes de fibre de carbone

À l’issue de deux années de tests et d’expérimentations, Hardi propose sa nouvelle rampe Delta Force en fibre de carbone jusqu’à 39 m sur ses appareils.

Pour gagner en débit, le fabricant danois est passé à la fibre de carbone. Ces rampes sont quatre fois plus légères que l’acier. Le poids inférieur signifie que les forces exercées sur la partie centrale sont moindres et donc que les efforts à appliquer mécaniquement ou hydrauliquement pour contenir les mouvements de fouettements et d’oscillations verticales sont réduits. En fait, la fibre de carbone amortit jusqu’à douze fois mieux qu’une rampe en acier, grâce à sa légèreté et à son élasticité.

Autres articles