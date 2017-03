Retour du Case IH Maxxum deux roues motrices

Case IH a annoncé le retour de la gamme Maxxum sur le segment du deux roues motrices. La gamme est motorisée d’un bloc quatre ou six cylindres (selon le modèle) de 4,5 L ou 6,7 L FPT Tier 4B final développant 116 ch à 145 ch. La série est offerte avec deux choix de transmission, soit la semi-powershift et la CVT. Côté hydraulique, le Maxxum propose des débits de 79,9 l/min à 125 l/min. Le relevage arrière a une capacité de 3039 kg ou de 3606 kg en option. Du point de vue du chargeur frontal, la capacité de levage est de 2209 kg. En cabine, le Maxxum intègre d’usine la compatibilité de la technologie AFS pour l’agriculture de précision. Ainsi, il peut être équipé d’AFS AccuGuide autoguidance et d’AFS ElectricSteer pour le guidage par GPS. Le moniteur Pro700 est compatible Isobus de classe 2 et 3. La classe 3 permet, entre autres, à une machine attelée de contrôler les opérations du tracteur automatiquement, telles que la marche ou l’arrêt de l’avancement, puis l’ajustement des débits hydrauliques et rpm du moteur.

