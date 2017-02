Semer uniformément et plus rapidement

Le semoir série 9800VE est équipé de tubes SpeedTube de Precision Planting. Avec les tubes de semis SpeedTube, on peut maintenant obtenir un placement précis de graines de maïs à des vitesses presque deux fois plus élevées qu’avec un semoir monograine classique. Il peut ainsi semer uniformément à des vitesses de 15 km/h. Les semoirs de la série VE sont équipés du système d’entraînement électronique vSet, du système d’entraînement électronique vDrive, de l’amortisseur hydraulique DeltaForce automatisé en option et de la surveillance 20/20 SeedSense entièrement intégrée. Ceci afin que l’utilisateur puisse effectuer les ajustements nécessaires aux semences avec précision, maintenir la profondeur, puis éviter le compactage et le dépannage. La collecte de données FieldView est disponible. Elle offre une cartographie et une collecte de données haute définition en temps réel.

