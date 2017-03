Unverferth lance de nouveaux cultivateurs

Le Perfecta est un cultivateur qui combine le travail du sol, le nivellement et la finition dans un seul outil afin de préparer le lit de semence. Le cultivateur s’équipe de trois rangées de dents en S décalées. Les dents ont une hauteur élevée afin de fournir un travail du sol jusqu’à 15,24 cm (6 po) de profondeur. Elles sont installées sur un tube de 15,24 cm X 10,16 cm (6 po X 4 po) renforci qui comporte des sections flottantes afin de suivre le terrain jusqu’à 15 degrés de variation. Les dents peuvent être munies de différentes pointes, telle que la « patte d’oie » ou des doigts allongés, selon le type de sol à travailler. À l’arrière, on retrouve la barre de réglage ajustable qui émiette en légère profondeur le sol avec un choix de dents en pointes ou rondes. Le Perfecta dispose aussi d’un rouleau émotteur Harrow qui incorpore et nivelle le sol en surface.

