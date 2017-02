11 898 $ amassés au profit de l’organisme Au coeur des familles agricoles

Les actions prises par le Centre d’insémination artificielle du Québec (Ciaq) étaient arrimées à la semaine nationale de prévention du suicide, qui se déroulait du 29 janvier au 4 février 2017. Au cours de cette période, le Ciaq s’engageait à remettre 1 $ pour chaque acte d’insémination effectué auprès de sa clientèle. En plus de cet appui financier, les inséminateurs conseil et représentants en servicesconseils du Ciaq ont saisi l’opportunité qu’ils ont de côtoyer des producteurs quotidiennement pour faire la distribution de cartons d’information au sujet de l’organisme.

À propos de l’ACFA

Au coeur des familles agricoles (ACFA) a été légalement constitué en date du 4 décembre 2003 et possède un statut d’organisme à but non lucratif de bienfaisance. La mission de l’organisme consiste à créer et à implanter des conditions propices à une meilleure santé globale en milieu agricole. Il s’agit d’offrir des services de première ligne pour une clientèle agricole et son réseau sur tout le territoire du Québec de façon gratuite et confidentielle, 7 jours sur 7, 24h sur 24.

Au Québec, 50,9 % des agriculteurs se classent dans la catégorie élevée de détresse psychologique comparativement à 20,1 % chez la population générale. Selon l’ACFA, 70 % de leur clientèle sont des producteurs laitiers.

Autres articles