Admission à l’ITA : Point de départ pour une formation et un métier passionnants

Depuis trois ans, davantage de passionnés d’agriculture, de production horticole, d’aménagement paysager, d’environnement, de qualité des aliments ou de chevaux choisissent l’ITA pour se préparer au marché du travail. L’expertise reconnue de l’équipe professorale, la bonification constante des formations, les installations incomparables et les nombreux emplois disponibles en agroalimentaire expliquent notamment l’essor que connaît l’ITA ces dernières années.

Rappelons que l’Institut compte sept programmes de formation technique qui explorent des champs d’intérêt bien distincts :

Gestion et technologies d’entreprise agricole (nouveaux profils en production biologique);

Technologie des productions animales;

Technologie du génie agromécanique;

Technologie de la production horticole et de l’environnement;

Paysage et commercialisation en horticulture ornementale;

Technologie des procédés et de la qualité des aliments;

Techniques équines.

Admission marquée par de grandes nouveautés

Au campus de La Pocatière, le programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole proposera aux futurs producteurs, pour la toute première fois, trois options exclusives en agriculture biologique. La formation qui se veut « 100 % bio » pourra s’orienter vers la production laitière, la production porcine ou avicole (animaux monogastriques) ou la production bovine, ovine ou caprine (animaux polygastriques). Cette nouveauté laisse présager un engouement accru pour l’établissement qui deviendra ainsi, au Québec, l’unique centre de formation en production animale biologique.

De plus, le programme de Technologie de la production horticole et de l’environnement sera également bonifié pour accentuer le volet biologique, tout comme la formation continue qui ajoutera plusieurs activités intégrant ce mode de production à son offre de formation à partir de l’automne 2017.

Étudiant d’un jour : faire un choix éclairé!

Pour confirmer un choix de programme, rien de mieux que d’en faire l’expérience le temps d’une journée. C’est ce qu’offre la formule « Étudiant d’un jour » aux mordus d’agroalimentaire. Plusieurs dates sont proposées en février pour chaque programme et l’inscription se fait au estuagro.ca.

Les personnes intéressées trouveront plus de détails sur les programmes d’études, les métiers accessibles et les taux de placement ainsi que de l’information sur la procédure d’admission et les critères d’admissibilité dans le site Internet ita.qc.ca.

