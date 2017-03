Agri-Marché obtient la reconnaissance Or au programme Les Sociétés les mieux gérées au Canada

Le président d’Agri-Marché, Patrice Brochu, s’est dit particulièrement flatté de cette distinction : « Cet honneur témoigne avant tout de l’engagement de notre équipe et de nos partenaires ainsi que de la solidité des relations d’affaires que nous entretenons avec les producteurs agricoles de partout au Québec. Je crois sincèrement que c’est notre culture d’entreprise familiale, notre volonté d’innovation, notre proximité avec nos clients, mais surtout la force de notre équipe, leur implication et leurs efforts quotidiens qui nous permettent de nous positionner parmi les meilleurs au Canada et comme chef de file en alimentation animale! ».

La reconnaissance Or : un processus rigoureux

Pour obtenir la reconnaissance Or, Agri-Marché s’est soumis à un processus beaucoup plus rigoureux que lors de ses premières qualifications. Les dossiers de candidature sont plus étoffés et demandent des orientations précises sur des enjeux tels que la relève d’entreprise et la rétention de main-d’œuvre dans une optique de développement stratégique d’entreprise.

« Agri-Marché nous a une fois de plus prouvé sa capacité à s’adapter à un monde des affaires en constante évolution par sa solidité, son leadership proactif ainsi que ses efforts pour offrir des produits et services innovateurs, permettant d’entretenir des liens privilégiés avec ses clients producteurs », René Forgues, associé chez Deloitte. Agri-Marché doit conserver ce titre pour trois ans si elle veut, par la suite, aspirer à une qualification au Club Platine pour les entreprises ayant cumulé sept années de reconnaissance consécutives.

À propos des Sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d’excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 10 millions de dollars. Depuis le lancement du programme, en 1993, des centaines d’entreprises y participent chaque année dans le cadre d’un processus indépendant et rigoureux permettant d’évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion.

À propos d’Agri-Marché

Agri-Marché fait partie du groupe Brochu, chef de file dans le secteur de l’agroalimentaire au Québec, depuis 1913. Les efforts quotidiens des clients d’Agri-Marché sont sources d’inspiration pour toute son équipe.

Agri-Marché opère six meuneries situées au Québec et en Ontario, des fermes d’élevage porcin et avicole ainsi qu’un centre de transbordement de grains et un service végétal. Orientée résultats et inspirée par un désir constant d’innover, Agri-Marché développe des solutions alimentaires et des services performants pour assurer le rendement optimal des élevages de ses clients producteurs.

La qualité des relations avec sa clientèle et l’accessibilité de ses équipes demeure au coeur des préoccupations de la famille Brochu et de ses employés. Ces valeurs porteuses d’avenir ont également permis à Agri-Marché de se démarquer parmi les « 50 sociétés les mieux gérées » au Canada depuis 2013, fierté partagée quotidiennement avec sa fidèle clientèle.

Autres articles