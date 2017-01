Agro-100 poursuit son programme d’embauche en marge de sa croissance

« La nouvelle réalité de la présence d’Agro-100 à l’international implique que notre chaîne de distribution doive s’ajuster aux contraintes de la logistique particulière reliée au commerce international et aux obligations réglementaires en matière de douanes et d’accise », ont souligné Stéphane Beaucage et le directeur des opérations, Éric Lascelle, en se félicitant de l’embauche de monsieur André Boucher à titre de répartiteur. Nanti d’une grande expérience dans la gestion logistique et les expéditions, monsieur Boucher verra aussi à la centralisation des opérations de distribution des usines et entrepôts de Joliette, Batiscan et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le but de mieux desservir encore les marchés intérieurs, autant que les marchés internationaux tels le Mexique, le Chili. « Cette fonction a pris une ampleur au départ insoupçonnée depuis les dernières années », a poursuivi monsieur Lascelle en raison tant de l’augmentation et la croissance des ventes que des attentes naturelles des marchés.

Par ailleurs, la direction d’Agro-100 a aussi convenu de porter un regard nouveau sur son organisation en procédant à un exercice de diagnostic organisationnel afin d’évaluer, dans une démarche congruente et structurée, les pratiques actuelles en place et leur efficacité afin de bien gérer les changements organisationnels incontournables. Ce diagnostic servira aussi simplement à mettre en œuvre de nouvelles façons de faire rendues nécessaires par la croissance et la nouvelle réalité de marchés de l’entreprise. À ce chapitre, le PDG de l’entreprise a indiqué avoir fait appel à l’expertise d’Alliance Ressources Humaines en la personne de madame Stéphanie Perreault qui accompagnera la direction dans cette démarche d’audit en ressources humaines.

Des entrevues avec des employés clés seront menées pour dégager des constats relatifs à des questionnements reliés aux divers enjeux sociaux, environnementaux et économiques que confronte l’entreprise. Cet exercice aura trait aussi tourné aux parties prenantes de l’organisation, aux perceptions et attentes face à celles-ci, et à leur influence au regard de leur avenir commun.

« Avec le soutien de tout un chacun, en cours de réalisation, ce diagnostic permettra à tous de gérer adéquatement les attentes communes, et de créer un effet très mobilisateur », a enchaîné le président et chef de la direction. Monsieur Beaucage a conclu en disant que cette grande démarche de réflexion mènera graduellement à l’élaboration d’une politique, d’une planification en matière de ressources humaines et à la mise en œuvre d’actions spécifiques rendues nécessaires par la gestion du changement qu’exige l’environnement d’affaires évolutif dans lequel s’active de plus en plus l’entreprise.

À propos d’AGRO-100

Agro-100 est une entreprise spécialisée dans la recherche, la fabrication et la mise en marché d’intrants agricoles haute technologie qui valorisent l’utilisation des matières résiduelles fertilisantes. Pour Agro-100, la viabilité environnementale exige de trouver des moyens innovateurs et d’utiliser des produits qui réduisent notre empreinte carbonique afin de préserver et de léguer aux générations futures un environnement fertile, en santé et riche en diversité. Agro-100 recycle et réutilise les matières résiduelles fertilisantes (MRF) de façon avantageuse pour le milieu agricole.

Autres articles