DuPont Pioneer: 100 000 $ aux programmes de déjeuners

DuPont Pioneer et DuPont Protection des cultures sont heureux d’annoncer que dans le cadre de leur programme « Manger d’abord! Apprendre ensuite! », une initiative qui soutient des programmes de déjeuners et d’alimentation partout au Canada, plus de 100 000 $ ont été donnés à plus de 50 de ces programmes en 2016.

« Chez DuPont, il nous importe d’assurer la sécurité et l’accessibilité des aliments », précise Bryce Eger, directeur commercial pour le Canada chez DuPont Pioneer et DuPont Protection des Cultures. Il ajoute : « Il est vital que les enfants aient des repas sains, nutritifs afin qu’ils puissent se concentrer et réussir à l’école. Nous sommes fiers de contribuer à l’excellent travail accompli par les programmes de déjeuner et d’alimentation à travers le Canada pour contribuer au succès de nos enfants. »

Les fonds alloués au programme « Manger d’abord! Apprendre ensuite! » visent l’investissement dans les communautés pour soutenir les écoles locales, de même que les programmes communautaires d’alimentation. Le programme a été mis sur pied en 2016. Il fait partie d’un programme élargi d’investissement dans la communauté au Canada, centré sur l’éducation, la sécurité alimentaire et le progrès de la communauté.

DuPont fait ces contributions aux organisations communautaires de la part de ses employés, là où la société est active. Les considérations pour l’allocation de dons à portée sociale sont orientées vers les communautés où vivent et travaillent les clients, les représentants et les employés de Pioneer. Les initiatives reliées à l’amélioration de la qualité et d’un style de vie durable pour tous les habitants à travers le monde retiennent l’attention.

DuPont Pioneer est le meneur mondial pour concevoir et pour offrir de la génétique de pointe dans les plantes, ainsi que de la semence de grande qualité aux producteurs agricoles de plus de 90 pays.

Pioneer fournit un soutien agronomique et des services pour aider à accroître la productivité et la profitabilité des producteurs agricoles. Pour tous les individus, où qu’ils soient, Pioneer travaille à la mise en place de systèmes utiles à la pratique d’une agriculture durable. La science, doublée d’un service source de succès®.

DuPont (NYSE : DD) offre au marché mondial une science et de l’ingénierie de qualité internationale sous forme de produits, de matériaux et de services innovateurs depuis 1802. La Société croit qu’en collaborant avec les clients, les gouvernements, les ONG et les dirigeants éclairés, elle peut aider à trouver des solutions à des défis mondiaux comme : fournir assez de nourriture saine à tous les humains où qu’ils soient, diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles, et protéger la vie et l’environnement.

Pour obtenir plus d’information au sujet de DuPont et de son engagement envers une innovation inclusive, veuillez visiter www.dupont.com.

