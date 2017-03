FAC remet 500$ au Cercle des jeunes ruraux du Centre-du-Québec

Ce fonds fait partie de la contribution de 250 000 $ que FAC fait chaque année aux 4-H du Canada. En plus de soutenir les activités locales, cette contribution soutient également les initiatives des associations provinciales ainsi que le volet national des 4-H.

« Chez FAC, nous adoptons une vision à long terme de l’agriculture. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous associer aux 4-H et aux Jeunes ruraux du Québec pour préparer les jeunes à un avenir possible dans cette industrie solide et dynamique, a affirmé Todd Klink, vice-président exécutif et chef du marketing de FAC. Les programmes des 4-H ouvrent tant de portes et offrent tant de possibilités aux jeunes qui peuvent être intéressés par l’agriculture ou une carrière connexe. »

Le Fonds FAC pour les cercles 4-H permet d’offrir jusqu’à 500 $ pour mener à bien divers projets, comme des journées de reconnaissance, des ateliers équestres et l’art oratoire, des excursions et l’achat d’équipements, pour n’en nommer que quelques-uns. La prochaine période de présentation de demandes débutera à l’automne 2017.

Pour consulter la liste des bénéficiaires, visitez www.fac.ca/4-h.

