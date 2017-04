Fierté agricole reçoit 30 000 $ pour son projet “On peut être different dans le rang”

Cette subvention permettra la réalisation des deux volets suivants:

-Dans un premier temps, Fierté agricole ira rencontrer les jeunes des écoles agricoles du Québec, des niveaux secondaire, collégial et universitaire. Ces jeunes représentent la relève de demain sur les fermes du Québec ou encore les futurs intervenants qui auront à travailler étroitement avec les agriculteurs et agricultrices.

-Dans un deuxième temps, Fierté agricole organisera un grand rassemblement provincial des différentes instances du milieu agricole, rural et agroalimentaire. Les organismes issus des milieux de la santé et sociocommunautaires seront également présents.

Le projet « On peut être différent dans le rang » vise à démystifier les réalités propres aux diverses identités et orientations sexuelles. Il favorise aussi la reconnaissance de ces réalités dans le futur milieu de travail des étudiants et dans le milieu de travail actuel des agriculteurs et divers intervenants du milieu agricole.

Avec la belle équipe de Fierté agricole, il est vrai que l’on peut être différent dans le rang!

À propos de Fierté agricole

Fierté agricole est un organisme à but non lucratif provincial qui a pour objectifs de regrouper les personnes LGBT+ partageant un intérêt commun pour l’agriculture et la vie rurale, promouvoir l’agriculture auprès la communauté LGBT+ urbaine et sensibiliser les intervenants et professionnels travaillant en milieu agricole et rural aux réalités des personnes LGBT+.

