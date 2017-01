Groupe Nutri se dote d’un comité d’audit auquel siégera Claude Lafleur

Composé de trois personnes élues par le conseil d’administration (CA), il regroupe deux membres du CA, Claudia Désilets, actuelle vice-présidente et Jean-François Allie, administrateur, ainsi qu’un membre externe, Claude Lafleur agr., MBA. Monsieur Lafleur, personnalité bien connue du secteur agricole québécois, a été chef de la direction de La Coop fédérée de 2005 à 2014. Aujourd’hui retraité de son poste, il est maintenant administrateur de sociétés et investisseur d’Anges Québec.

Le comité d’audit aura pour principale mission de soutenir le conseil d’administration du Groupe Nutri dans ses activités de gouvernance et exercera un rôle critique dans l’amélioration de la qualité de l’audit. Ses principales responsabilités seront la surveillance de l’information financière, à travers l’examen des comptes annuels, le respect des règles de gouvernance et de déontologie au sein du Groupe Nutri, et la veille en matière de gestion et de prévention des risques.

Soulignons par ailleurs que Claude Lafleur agira à titre de conférencier d’honneur à l’occasion de la deuxième rencontre thématique du Sommet sur l’alimentation 2017.

À propos du Groupe Nutri

Créé en 2005, Groupe Nutri emploie actuellement plus de 300 employés. Il regroupe des usines modernes et performantes à travers le Canada, lui permettant de transiger annuellement plus de 1,7 milliard d’œufs réguliers et de spécialités (Oméga, biologique, brun, etc.) et d’œufs transformés. Son réseau de distribution s’étend d’un océan à l’autre.

