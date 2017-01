Groupe Symac officialise l’entente de vente avec Équipements Guillet inc.

Dans le souci de maintenir la qualité des activités principales, Groupe Symac assurera une transition intégrée de ses activités avec Équipements Guillet inc. L’acquisition du garage de Napierville par Équipements Guillet inc. permettra de maintenir la distribution des produits AGCO (Massey Ferguson, Challenger, Sunflower, White Planters) ainsi que les marques de renoms (Kverneland, Kuhn, Lemken, Unverferth, Hardi, Greats Plains et Pronovost).

À propos du Groupe Symac

Groupe Symac opère sept centres de machinerie : Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Parisville, Saint-Bruno (Lac-Saint-Jean), Normandin, Rougemont et Pont-Rouge. Les marques majeures représentées sont Massey Ferguson, Fendt et Challenger, reconnues mondialement dans le domaine de la machinerie agricole. Groupe Symac met à la disposition des agriculteurs l’expérience et le savoir-faire d’une soixantaine d’employés oeuvrant aux ventes de machines, et des ventes de pièces, puis du service à la clientèle. Certaines activités spécialisées, comme la fabrication de boyaux hydrauliques et de câbles à batterie, permettent à l’entreprise d’aller au-delà des attentes de ses clients. De plus, un service de dépannage et de réparation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce aux unités mobiles, offre à l’agriculteur la possibilité de continuer ses opérations dans les plus brefs délais.

Groupe Symac est la copropriété de La Coop Comax et de La Coop Parisville. Ces deux entreprises sont des coopératives agricoles majeures qui regroupent un ensemble de divisions offrant à leurs membres et clients une diversification de produits et services adaptés à l’agriculture moderne.

À propos des Équipements Guillet inc.

Équipements Guillet inc. est une entreprise familiale créée par M Claude Sr Guillet, qui oeuvre dans la vente et la réparation de machinerie agricole depuis plusieurs décennies et reconnue pour son excellent service à la clientèle. La compagnie a toujours pris de l’expansion au fil des ans et emploie aujourd’hui plus d’une vingtaine d’employés. Les Équipements Guillet inc. desservent actuellement l’ensemble du Haut-Richelieu et du Brome-Missisquoi. Leurs installations de Sabrevois, d’une superficie de 150 000 pieds carrés, contiennent tout ce dont ont besoin les agriculteurs pour travailler efficacement. Avec l’acquisition de l’établissement de Napierville, Équipements Guillet inc, desserviront désormais les Jardins de Napierville, Roussillon et Haut Saint-Laurent.

