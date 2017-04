Lauréats du gala des agristars 2017

Cette grande soirée rassembleuse, placée sous le thème Une fédération résolument mobilisée pour ses producteurs, a permis de souligner les réalisations des producteurs et productrices agricoles qui se sont démarqués au cours de la dernière année et de rendre hommage à ceux et celles qui font une différence dans le milieu agricole. Au total, 46 prix ont été décernés au cours de la soirée.

« Le gala est une belle occasion de prendre la mesure du dynamisme syndical en Montérégie, a déclaré Christian St-Jacques, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, et de saluer, par ces prix, les convictions et le leadership de personnes exceptionnelles grâce à qui nous pouvons prétendre être une fédération résolument mobilisée. »

Les 46 lauréats honorés sont répartis dans 12 catégories. Ainsi, Hermel Giard de Saint-Simon de Bagot est reparti avec le prestigieux prix Coup de chapeau, alors que le Syndicat de l’UPA du Haut-Saint-Laurent s’est vu décerner un prix Bon coup pour ses réalisations. Deux récipiendaires ont été honorés cette année dans la catégorie Bon coup en agroenvironnement : le projet de bassin versant du ruisseau Brandy de même que les propriétaires du Potager Mont-Rouge, Marielle Farley et Robert Beauregard. Les lauréats du prix Réussite entrepreneuriale sont Alexandre et Jacques Notaro, des Fermes E. Notaro et Fils.

Le prix Relève a été décerné à Philippe Beauregard du Potager Mont-Rouge Halte Gourmande. Lors de la soirée, quelque 38 administrateurs ayant cumulé 15, 20, 25, 30, 35, 40 et même 45 années d’implication au sein de l’UPA ont aussi été soulignés. Finalement, Livia et Lino Cimaglia, propriétaires des Aliments Livabec, ainsi que Pierre Thibault de la ferme laitière PierTibo, sont les récipiendaires régionaux du concours Ma ferme, Mon monde, la bonne idée en gestion des ressources humaines.

La fédération désire également remercier chaleureusement ses commanditaires, sans qui la soirée ne pourrait avoir lieu. Un merci tout particulier à Boom FM, partenaire Platine, de même qu’à l’Exposition agricole de Saint-Hyacinthe et Promutuel Assurance, partenaires Or. Les partenaires Argent Plus sont la Coop Comax, la Coop Unifrontières, la COOP des Montérégiennes de même que le Dindon du Québec. Enfin, les remerciements de la fédération s’adressent également à ses partenaires Argent : Desjardins Entreprises, Estrie Richelieu Mutuelle d’assurance agricole, Financement agricole Canada, Ministère de l’agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, MRC Haut-Richelieu/Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et l’Union des producteurs, sans oublier Sanimax qui a offert le cocktail.

Autres articles