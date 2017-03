Le fongicide Presidio maintenant homologué pour de nouvelles cultures

Presidio est approuvé pour être utilisé contre plusieurs maladies dans les cultures de ginseng, de tabac, les légumes crucifères et dans les serres ornementales. L’ARLA a aussi homologué le Presidio pour la pourriture rose des pommes de terre.

« Ces homologations supplémentaires pour le Presidio sont très importantes pour les producteurs canadiens, qui sont tributaires du programme d’extension pour usage limité » selon Maria Dombrowsky, spécialiste en horticulture chez Nufarm. « Presidio, un groupe chimique unique, est maintenant accessible pour plus de producteurs et fait partie de leur programme de gestion de lutte intégrée ».

Presidio (Groupe 43) est un fongicide à action rapide, à faible dose offrant un outil de prévention, et un effet répressif sur la brûlure alternarienne et le Phytophthora spp., sur plusieurs cultures.

« Presidio est un nouveau traitement disponible contre la pourriture rose, pour les producteurs de pommes de terre. » selon Dombrowsky. Les producteurs de pommes de terre doivent vérifier les normes de limites maximales de résidus (LMR) auprès de leurs transformateurs puisque les LMR n’ont pas été établies dans tous les marchés d’exportation.

À propos de Nufarm Agriculture inc.



Nufarm Agriculture inc. est la filiale canadienne de Nufarm Limitée, un chef de file dans la fabrication, l’approvisionnement et la commercialisation des produits de protection des cultures, dont le siège social est situé en Australie. Nufarm possède un vaste portfolio de produits exclusifs et de marques sans brevets. Les produits Nufarm sont adaptés aux conditions de croissance canadiennes. Pour plus d’informations, veuillez appeler au 1-800-868-5444 ou visitez notre site internet www.nufarm.ca

À propos de Valent Canada inc.

Valent Canada inc. développe des produits au Canada pour la protection des cultures, l’amélioration des rendements et la qualité de la nourriture. Il embellit l’environnement et sécurise la santé du public. La gamme bien connue de produits Valent inclus des herbicides, insecticides, fongicides et régulateurs de croissance de qualité pour l’agriculture, la protection des semences et l’utilisation professionnelle. Depuis 2007, Valent Canada inc. travaille en tandem avec les autres entreprises filiales nord-américaines affiliées à la compagnie mère Sumitomo Chemical Limited, afin de commercialiser ses produits aux producteurs canadiens. Pour plus d’informations, visitez notre site internet www.valent.ca

Autres articles