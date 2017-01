Le meilleur vendeur de tracteurs Deutz-Fahr au Québec

C’est avec grand plaisir que Pascal Hurteau a reçu le prix « Meilleur vendeur de tracteurs Deutz-Farh au Québec” dans le cadre du Salon de l’agriculture. Le prix lui a été remis par René Gagnon, distributeur de la marque allemande au Québec.

Pascal Huteau est président du garage G.P.AG située à Ormstown au Québec. Sa concession est située dans une région où se côtoient grandes cultures, production laitière, vergers et vignobles. Il attribue son succès au travail de son équipe de sept employés et à la qualité des tracteurs Deutz-Farh. La grande gamme de tracteurs Deutz-Farh lui permet d’offrir à sa clientèle des tracteurs de grandes puissances pour le travail des champs et des tracteurs de petits gabarits spécialisés pour le travail dans les vergers et les vignobles.

