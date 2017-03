Destra IS de DuPont est maintenant homologué dans l’est du Canada

DuPont Protection des cultures a annoncé que l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) au Canada a approuvé l’enregistrement de l’herbicide Destramc IS de DuPontmc.

Le nouveau Destramc IS est un herbicide de postlevée pour le maïs, qui offre une commodité et une flexibilité insurpassées tout en faisant le travail, en assurant un contrôle résiduel et en offrant plusieurs modes d’action. Destramc IS permettra aux agriculteurs de contrôler les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées difficiles à éliminer, afin de garder le maïs exempt de mauvaises herbes durant la période critique où il ne doit pas y avoir de mauvaises herbes, et ce, pour maximiser le rendement et les profits.

« Destramc IS s’attaque à un large éventail de mauvaises herbes, offre un contrôle résiduel de ces dernières et ajoute deux autres modes d’action à un système tolérant le glyphosate, ce qui en fait un excellent outil dans la gestion efficace de la résistance », dit Dave Kloppenburg, directeur, Grandes cultures de DuPont Protection des cultures. « Ce produit représente une excellente valeur pour les agriculteurs, car il leur permet de contrôler les mauvaises herbes difficiles aujourd’hui, tout en offrant la certitude que ces outils continueront d’être efficaces au cours des années à venir. »

Destramc IS offre une grande souplesse en matière d’application, permettant aux agriculteurs de l’appliquer jusqu’au stade de croissance à huit feuilles, avec une excellente protection des cultures et un territoire plus vaste, y compris les zones où la saison est courte.Destramc IS offre un emballage plus petit et une formule compacte sous forme de poudre faciles à manipuler, et il est la seule formule de mésotrione en poudre offerte sur le marché. Le contenant du produit est plus facile à utiliser et se nettoie rapidement, ce qui libère du temps pour pulvériser davantage.

Destramc IS sera offert chez les détaillants locaux de l’est du Canada lors de la saison 2017.

DuPont (NYSE : DD) apporte au marché mondial des innovations en matière de sciences et d’ingénierie d’envergure internationale sous la forme de produits, de matériaux et de services novateurs depuis 1802. Nous croyons fermement qu’en collaborant avec les clients, les gouvernements, les ONG et les leaders d’opinion, nous pouvons trouver des solutions aux défis mondiaux comme la production d’une quantité suffisante de nourriture saine pour tous les habitants de cette planète, la réduction de la dépendance aux énergies fossiles et la protection de la vie et de l’environnement. Pour en savoir plus sur DuPont et son engagement envers l’innovation inclusive, visitez le site www.dupont.com.

