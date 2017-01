Les Équipements Adrien Phaneuf acquièrent Les Équipements Lazure & Riendeau

Cette acquisition permet au groupe Phaneuf d’amplifier sa présence sur le marché et s’inscrit dans sa stratégie de développer ses services de ventes et de réparation dans les territoires de la Montérégie.

PROFIL

Au service de l’agriculteur depuis 1946 en tant que fournisseur de plusieurs marques de machinerie (principalement Case IH), Les Équipements A. Phaneuf, c’est maintenant huit succursales et une équipe de plus de 125 employés sous la direction d’une jeune relève.

En effet, cette troisième génération concrétise son plan d’expansion avec cette dernière acquisition et continuera à offrir aux agriculteurs une gamme complète de produits et services de qualité tout en contribuant à l’avancement et à l’amélioration continue d’une saine agriculture au Québec.

Autres articles