Merci Léon Guertin

« Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier très sincèrement Léon pour toutes ces belles années à la direction générale du Salon, a exprimé le président du conseil d’administration M. André Cécyre. En plus de ces qualités de gestionnaire et son sens de l’innovation, c’est un homme de champs, cela dit dans le sens le plus noble du terme. Il connaît les métiers de la terre et il sait communiquer sa passion pour l’agriculture. Au cours de son mandat, il a donné une nouvelle impulsion tant au Salon de l’agriculture, qu’à Expo-Champs, qui sont devenus des événements phares du secteur agricole. Merci très sincèrement Léon. Tu vas nous manquer. »

À la tête d’une petite équipe de permanents et de collaborateurs à temps partiel, Léon Guertin s’est entouré de gens qui partageaient ses valeurs et son sens du travail bien fait. « Ce furent de très belles années, a indiqué M. Léon Guertin. J’ai eu beaucoup de plaisir à faire ce travail qui était davantage pour moi une passion. J’ai longtemps enseigné à l’ITA de Saint-Hyacinthe et cela m’a été très utile dans mes fonctions, où la communication occupe une grande place. Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, mon équipe d’employés, nos partenaires et nos exposants, pour leur travail, leur collaboration et leur confiance. Je souhaite à ma remplaçante, Mme Sophie Gendron, d’avoir le même plaisir et la même passion que j’ai partagée avec mes employés et mes exposants à développer le Salon de l’agriculture et Expo-Champs. Aujourd’hui, je tourne la page d’un des beaux chapitres de ma vie, pour en ouvrir un autre en retournant sur ma ferme, celle de mes parents, pour passer plus de temps avec ma famille et y pratiquer le noble métier d’agriculteur. J’ai plein de projets en tête. »

Organisme sans but lucratif, le Salon de l’agriculture appuie financièrement la formation de la relève agricole par l’intermédiaire de sa fondation qui remet annuellement des bourses à de jeunes étudiantes et étudiants méritants dans des institutions d’enseignement tant professionnel, collégial qu’universitaire. La Fondation soutient également financièrement des projets de recherche, l’organisation de colloques et de symposiums destinés à l’avancement de la science agricole, ainsi que divers organismes qui contribuent au développement de ce secteur vital pour l’économie du Québec.

