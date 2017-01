Nouvelle formation en agriculture biologique offerte à l’automne 2017

Précisément, les nouveaux profils biologiques s’intégreront au programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole du campus de La Pocatière. Ils concernent la production laitière, la production porcine et avicole (animaux monogastriques), la production bovine, ovine et caprine (animaux polygastriques), ainsi que les cultures végétales qui y sont associées.

Les nouveaux profils biologiques mis sur pied permettront de mieux répondre aux besoins de formation technique des étudiants. En effet, de plus en plus d’étudiants manifestent un intérêt marqué pour le mode de production biologique, ce qui cadre d’ailleurs avec la demande grandissante des consommateurs pour les produits biologiques. Ainsi, les futurs gestionnaires d’entreprises agricoles auront accès à une formation appropriée pour satisfaire aux exigences et relever les défis de l’agriculture biologique.

De plus, le programme de Technologie de la production horticole et de l’environnement sera également bonifié pour accentuer le volet biologique, tout comme la formation continue qui ajoutera plusieurs activités intégrant ce mode de production à son offre de formation à partir de l’automne 2017.

Le campus de La Pocatière de l’ITA possède déjà plusieurs installations à caractère biologique qui seront utilisées et mises en valeur par cette nouvelle offre de formation, soit 80 hectares de terres cultivées biologiques, une unité de production laitière biologique (ferme-école Lapokita) et une serre technologique en pleine terre exploitée selon une gestion biologique.

Les étudiants intéressés par ces programmes peuvent s’inscrire dès maintenant, s’ils veulent commencer leur formation à l’automne 2017. Il est à noter que le premier tour d’admission se termine le 1er mars prochain.

Pour en savoir plus et pour s’inscrire à ces formations, consultez le site Internet de l’Institut de technologie agroalimentaire au www.ita.qc.ca.

