Plus de gagnants

DuPont Pioneer annonçait les noms de sept gagnants qui recevront chacun jusqu’à 25 000 $ en produits de marque Pioneer® dans le cadre du programme « Semences pour une saison ». Ce programme offre une occasion aux clients de l’est du Canada d’améliorer la profitabilité de leur entreprise.

« Cette année, les concours Semences pour une saison visent à redonner à nos clients et à les aider à obtenir des opportunités tant pour leur ferme que pour eux-mêmes », dit Collin Philips, directeur administratif chez DuPont Pioneer. Il ajoute : « Nous sommes très heureux d’avoir un impact positif sur la vie d’autant de nos clients ».

Pour participer au concours « Semences pour une saison », achetez tout produit (maïs ou soya) de marque Pioneer® et courez la chance de gagner un des multiples grands prix. L’achat de Lumiviamc de DuPontmc, le traitement insecticide pour semences vous permet de doubler votre participation au concours. Il reste encore six autres prix à gagner. Deux autres tirages auront lieu, un le 3 février 2017 et l’autre le 24 mars 2017.

DuPont Pioneer est le meneur mondial pour concevoir et pour offrir de la génétique de pointe dans les plantes, ainsi que de la semence de grande qualité aux producteurs agricoles de plus de 90 pays. Pioneer® fournit un soutien agronomique et des services pour aider à accroître la productivité et la profitabilité des producteurs agricoles. Pour tous les individus, où qu’ils soient, Pioneer travaille à la mise en place de systèmes pour la pratique d’une agriculture durable. La science, doublée d’un service, source de succès®.

DuPont (NYSE : DD) offre au marché mondial une science et de l’ingénierie de qualité internationale sous forme de produits, de matériaux et de services innovateurs depuis 1802. La Société croit qu’en collaborant avec les clients, les gouvernements, les ONG et les dirigeants éclairés, elle peut aider à trouver des solutions à des défis mondiaux comme : fournir assez de nourriture saine à tous les humains où qu’ils soient, diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles, et protéger la vie et l’environnement. Pour obtenir plus d’information au sujet de DuPont et de son engagement envers une innovation inclusive, veuillez visiter www.dupont.com.

