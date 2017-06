Du 26 au 29 juin

Vente Harmonie 2

Lieu : Ferme Deslacs, Victoriaville

Au menu : Quelque 32 jeunes de 15 à 25 ans séjourneront à la ferme. Ils apprendront notamment comment présenter les génisses dans l’arène et comment récolter un embryon. Le 29 juin, soixante lots d’animaux vivants de grande qualité, dont 30 vaches, des embryons et des doses de semence de taureau seront en vente. Les visiteurs pourront également miser afin de mettre la main sur l’un des quatre chandails de joueurs du Canadien de Montréal.



Information : Serge Lampron au 819 471-0969 ou Stéphane Tourigny au 819 433-3174.

En juillet et en août

La caravane de l’irrigation

Lieu : Un peu partout en province, vérifiez l’horaire en cliquant ici.

Au menu : Outils d’aide à la décision en irrigation, approvisionnement en eau, témoignages e producteurs, etc.

4 juillet

Webinaire de l’Association des marchés publics

Heure : de 12h30 à 13h30

Au menu : Webinaire destiné aux producteurs, aux transformateurs et aux gestionnaires de marchés publics. Divers sujets seront abordés.

Information : 1 888 535-2537

11 juillet

Journée phytoprotection

Lieu : Princeville

Au menu : Ateliers sur divers sujets tels que le blé d’automne, les céréales de printemps, le soya, etc.

Information : 1 888 535-2537

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]