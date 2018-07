Marché des Jardiniers de La Prairie : 50 ans d’histoires

Le Marché des Jardiniers de La Prairie, icône de la communauté montérégienne, célèbre son 50e anniversaire cette année ! Lieu d’abondance, d’échange et de découvertes, La Prairie peut se targuer de posséder le plus populaire marché public de la Rive-Sud, et possiblement l’un des plus anciens !

« Un tel succès ne se bâtit pas seul. Ainsi, je dois remercier les producteurs qui ont cru en nous – certains en sont à leur 4e génération de maraîchers présents au marché ! – et les visiteurs qui fréquentent le marché et sans qui tout cela n’aurait jamais été possible ! Je dois également souligner l’apport de mes prédécesseurs à l’Association des producteurs maraîchers du Québec dont le rôle est de favoriser le développement du secteur horticole. Au fil des ans, ils ont soutenu le développement et le dynamisme des producteurs locaux, et ce, dans une perspective de développement durable qui s’appuie sur la consommation locale et responsable », a mentionné Sylvain Terrault, président de l’Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ).

Steven Bastien, directeur adjoint aux opérations des marchés à l’AMPQ a ajouté que « le Marché des Jardiniers de La Prairie compte aujourd’hui 25 commerçants et certains kiosques sont tenus par les descendants des producteurs horticoles et maraîchers qui ont débuté leurs activités dans les années 70 ! L’offre est impressionnante et assez variée pour s’éviter un détour par le supermarché : grande variété de fruits et légumes frais directement des producteurs en saison, pains, pâtisseries, fromages fins, épices, charcuteries, viande, poisson, oeufs de poule en liberté et fleurs coupées ; on trouve tout ce qu’il faut pour se préparer un petit festin où les produits du terroir sont mis en vedette ».

Une fête populaire pour les 50 ans!

Dimanche dernier, le Marché des Jardiniers de La Prairie a tenu une grande fête populaire où se sont réunis des familles et des marchands pour souligner l’occasion. Plusieurs politiciens ont également participé à la fête comme M. Jean-Claude Poissant, député fédéral de La Prairie et secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à Ottawa, M. Richard Merlini, député provincial de La Prairie, M. Pierre Vocino, maire suppléant de La Prairie ainsi que

presque tous les membres du conseil municipal. Les visiteurs ont pu se régaler avec différents produits offerts par les commerçants et profiter de la présence d’amuseurs publics pour passer un bon moment avec leurs enfants.

À propos

Oasis de fraîcheur au coeur de la Rive-Sud, le Marché des jardiniers de La Prairie offre le meilleur des produits de la terre. Avec 25 marchands et une gamme étendue de fleurs, fruits, légumes, viandes, poissons et produits de boulangerie, il représente une destination incontournable pour les amateurs de produits frais. Bien plus qu’un marché, c’est un lieu où se rencontrent producteurs et consommateurs, dans une ambiance champêtre qui évolue doucement au fil des saisons. Ouvert de la fête des Mères à l’Halloween sans interruption même les jours fériés, le Marché des jardiniers vous accompagne d’un arrivage à l’autre pour vous faire vivre, au gré des saisons, une expérience alimentaire digne des plus grands marchés publics. Venez vivre l’expérience du Marché des jardiniers de La Prairie, vous y reviendrez!