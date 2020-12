3 oies Toulouse Française à vendre

Je dois me départir des mes 3 oies Toulouse Française âgés de 4 mois. J’ai un mâle et 2 femelles. Le mâle n’est pas apparenté aux femelles. J’ai payé 150$ pour les 3 en tant qu’oisons d’un jour. Je vend 200$ pour le trois. Elle sont gentilles et apprivoisées. Elles sont en excellente santé et feraient de bons reproducteurs. 1 (450) 531-2476 , Yvon

Vendeur: Yvon Blanchard

Lieu: Cantons-de-l’Est

Téléphone: 1 (450) 531-2476

Courriel: [email protected]