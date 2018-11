Passionnée de l’espagnol et des relations humaines, j’offre le service d’accueil et intégration de travailleurs étrangers hispanophones. Depuis quelques années déjà, j’accueille des dizaines de travailleurs d’Amérique Latine. Que ce soit l’accueil à l’aéroport, l’accompagnement aux différents services gouvernementaux comme Services Canada ou Services Québec, l’accompagnement lors des premiers achats, visites de ville, ouverture d’un compte bancaire, accompagnements lors des suivis médicaux, traductions de formations, etc. Je m’adapte aux besoins des entreprises ainsi qu’à ceux des travailleurs.

Depuis près de 10 ans, j’offre également des cours d’espagnol privés, de groupe ou en entreprise dans la région de Portneuf.

En espérant collaborer avec vous sous peu,

Vendeur: Clara Giroux-Bertrand

Lieu: Québec

Téléphone: 4185730279

Courriel: [email protected]