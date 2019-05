Fermette à vendre

Fermette de 206 acres dont 100 en culture et 106 en boisé. Plantation épinettes, frênes, pins, environ 25 ans. Résidence très propre, 3 chambres à coucher, spa intérieur. Si vous désirez un endroit paisible, voici votre chance. Vendeur: Maurice Bélanger Lieu: Bas-Saint-Laurent Téléphone: 418-894-8067 Courriel: [email protected]

