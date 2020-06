Fermette apicole

Fermette située à Ripon à 30 minutes de Gatineau par l’autoroute sur une terre de 54 acres moitié forêt (bois franc et plantation), moitié pâturage, traversée par un cours d’eau avec pont. Comprend un bungalow 85 m2 (3 chambres, 1 SDB et 1 salle d’eau, séjour à aire ouverte), un garage attenant, un grand gazébo en cèdre, une remise, une grange-atelier avec miellerie équipée pour 200 ruches et salle de transformation conforme et un rucher avec 9 ruches dans un environnement sans pesticide. Vendu avec le matériel apicole (50 ruches) et de foresterie légère (quad, débusqueuse manuelle, fendeuse et déchiqueteuse). Un joyau exceptionnel avec vue panoramique au coeur de la Petite Nation. À qui la chance?

Vendeur: Jean-Pierre Delaplace

Lieu: Outaouais

Téléphone:

Courriel: [email protected]