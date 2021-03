Gérant(e) de troupeau

Tu souhaites diriger un troupeau de vaches laitières dans une ferme moderne et automatisée? La ferme 299 est à la recherche d’un nouveau membre de gestion dans son équipe. Si tu désires t’impliquer et aider l’équipe à amener la ferme à être dans l’élite de la production laitière, ce poste est pour toi! Depuis plusieurs années, la famille Bussières assure les opérations et la relève familiale de la ferme dans la région de Yamaska. Il y a 6 ans, la ferme a été reconstruite et totalement automatisée avec l’ajout de deux robots de traite et de plusieurs autres systèmes de gestion.

Vendeur: Stephanie Belval

Lieu: Montérégie

Téléphone:

Courriel: [email protected]