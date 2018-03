Ferme Yvan Bachand inc est à la recherche d’un travailleur journalier à temps plein à partir du 15 avril 2018. L’entreprise oeuvre dans le domaine des grandes cultures (superficie de +/- 1500 acres) dans la région de Boucherville, en banlieue de Montréal. Le travail consiste en la conduite de tracteur pour les travaux d’ensemencement au printemps et les travaux de récoltes à l’automne ainsi que l’entretien de la machinerie. De plus, l’entreprise compte une importante division de déneigement industriel et commercial qui nécessite une main-d’oeuvre ponctuelle et soucieuse du travail bien fait. Profil recherché: Être prêt à travailler selon un horaire variable et à faire de longues journées de travail. Vous pouvez transmettre votre CV par courriel à l’adresse: [email protected] ou par la poste: 241 de Bretagne, Boucherville (Québec) J4B 0G7. Pour plus d’informations au niveau des conditions salariales et des compétences exigées, veuillez contacter Yvan Bachand au: 514 830-1778.



