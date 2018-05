Modeste troupeau de porc vraiment rustique de race berkshire, comprenant 3 grosses femelles de plus de 500 lbs choisies pour la reproduction, 1 mâle non castré de 250 lbs,5 qui sont castrés d’environ 300 lbs et 19 femelles don’t plus de la moitié sont prêtes à s’accoupler. Leur masse varie de 200 à 300 livres. Ils sont nés en juillet 2017. Tous ont été élevés à l’extérieur en pacage libre, nourris sans ogm, pas d’anti-biotiques ou d’hormones. Idéal pour quelqu’un qui voudrais se partir dans un élevage facile et payant ( la viande de Berkshire est très recherchée pour sa qualité extrême)



[email protected]

Je me retire pour des raisons de santé.Les photos sont disponibles mais ce site ne supporte pas autant de pixelsContactez moi pour plus d’infos.Gilles Deschenes 1-819-981-01222 ou [email protected] MerciFaites moi une offreGilles DeschenesOutaouais1-819-981-0122