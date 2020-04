Service de chasse animaux nuisibles, marmottes etc

Je vous offre de vous débarrasser des animaux nuisible sur vos terres, tout en respectant les règlements de la chasse au petit gibier. Suite à votre demande, on s’entend sur le meilleur moment etc. Je me déplace seul ou avec un ami, et je chasse à pied, pas de VTT ou de nuisance. Utilisation d’arme ou de munition plus silencieuse si demandé. Je demeure à Longueuil, donc zone déplacement Montérégie en conséquence. Me contacter par courriel pour en discuter : [email protected]

Vendeur: Réjean Beaudet

Lieu: Montérégie

Téléphone:

Courriel: [email protected]