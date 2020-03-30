TERRE À LOUER

EMPLACEMENT AGRICOLE À LOUER POUR ENTREPRENEURS AGRICOLES
FARM BUILDINGS AND LAND FOR RENT FOR AGRICULTURAL ENTREPRENEURS
à/in TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
TERRE DE 7 HA. / 17,5 ACRES – TRÈS FERTILE
LAND OF 7 HA. / 17.5 ACRES OF FERTILE LAND
POULAILLER, ÉCURIE, ETC./ HENHOUSE, STABLE, ETC.
RÉSIDENCE POUR TRAVAILLEURS DISPONIBLE (avec conditions)
NEARBY RESIDENCE AVAILABLE FOR WORKERS (with conditions)
DEMANDER PIERRE/ASK FOR PIERRE : 514-341-2547 (de 9h à 16h)
Vendeur: Pierre Provencher
Lieu: Montérégie
Téléphone: 514-341-2547
Courriel: [email protected]