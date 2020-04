TERRE À LOUER

EMPLACEMENT AGRICOLE À LOUER POUR ENTREPRENEURS AGRICOLES

FARM BUILDINGS AND LAND FOR RENT FOR AGRICULTURAL ENTREPRENEURS

à/in TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR

TERRE DE 7 HA. / 17,5 ACRES – TRÈS FERTILE

LAND OF 7 HA. / 17.5 ACRES OF FERTILE LAND

POULAILLER, ÉCURIE, ETC./ HENHOUSE, STABLE, ETC.

RÉSIDENCE POUR TRAVAILLEURS DISPONIBLE (avec conditions)

NEARBY RESIDENCE AVAILABLE FOR WORKERS (with conditions)

DEMANDER PIERRE/ASK FOR PIERRE : 514-341-2547 (de 9h à 16h)

Vendeur: Pierre Provencher

Lieu: Montérégie

Téléphone: 514-341-2547

Courriel: [email protected]