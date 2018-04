Verger privé (pas ouvert au public) de 600-650 pommiers semi nains à louer pour la saison 2018. Approx. 1.5 hectares. Variétés de pommes = Macintosh, Cortland, Empire, Lobo et Honeycrisp. Vous devez avoir votre propre equipment et fournitures (pulvérisateur, eau, pesticides, échelles etc.) ainsi que des employés pour la recolte.

Recolte 2016 = 100 bens, Recolte 2017 = 93 bens.



PUBLICITÉ

[email protected]

Prix à discuter. 514-651-5550/ 514-814-7555/ [email protected] Yvon Albert ou Tracy BartleyLaurentides514-651-5550 ou 514-814-7555