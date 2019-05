Cherche terres à louer pour chasse au dindon sauvage (particulier)

Groupe de 4 chasseurs cherche des terres à louer pour chasser le dindon sauvage pour le printemps 2020 dans les secteurs de twingwick, Asbestos et Wotton.

On est respectueux de l’environnement, pas de VTT, on se déplace à pied. On chasse déjà dans la région depuis plusieurs années et on recherche de nouvelles terres avec des dindons sauvages présents dans la période de la fin mai au début avril.

Chercheur: Benoit Jourdain

Lieu: Centre-du-Québec

Téléphone: 418 572-3525

Courriel: [email protected]