Recherche terre pour chasse aux oiseaux migrateurs

Bonjour, nous sommes deux chasseurs à la recherche d’une terre où il nous sera possible de pratiquer la chasse aux oiseaux migrateurs pour la fin de la saison 2018 si possible et pour la saison 2019. Nous serons très respectueux des terres et des conditions à respecter si requises.

Chercheur: Clara Bénard

Lieu: Lanaudière

Téléphone: 438-828-6456

Courriel: [email protected]