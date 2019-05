Recherche une terre à louer pour la chasse au chevreuil

Terre rechercher dans la zone 8 sud, 5 et 6 pour la saison avec permission de chasse exclusive.

Nous chassons en famille et sommes respectueux de l’environnement et des règlements

La terre doit avoir au moins 150 acres de boisé en plus des zones de culture.

Loyer à discuter

Martin

514-947-6469

Chercheur: Martin Rousseau

Lieu: Cantons-de-l’Est

Téléphone: 514-947-6469

Courriel: [email protected]