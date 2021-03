Recherchons employé polyvalent

Ranch Cunicole est une entreprise familiale qui fabrique et distribue du matériel pour les petits animaux de la ferme. Nous sommes situés à St-Hyacinthe et sommes à la recherche d’une personne aimant l’élevage. Le travail consistera à aider nos clients à se choisir du matériel pour leurs lapins et leur volaille (cages, abreuvoirs, mangeoires,…) et à fabriquer certaines pièces. Nous recherchons une personne travaillante, avec des habiletés manuelles et une bonne forme et force physique, car nous devons parfois manoeuvrer des poids allant jusqu’à 50 lb.

Temps plein (40 heures). Horaire de jour du lundi au vendredi entre 8h et 17h (pauses de 30 min. payées en avant-midi et en après-midi). Salaire de départ: $15.00/h.

Vous correspondez à ce profil? J’ai hâte de vous rencontrer.

Lyne Blanchette

6685 Chemin du Rapide Plat Nord

St-Hyacinthe, Qc

(450) 799-5170

[email protected]

