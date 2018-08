Démonstrations commentées d’Expo-Champs

Les 28, 29 et 30 août prochain, les agriculteurs convergeront vers Saint-Liboire en grand nombre pour prendre connaissance des nouveautés en matière de machinerie agricole, de semences, de produits phytosanitaires, etc. Les fournisseurs agricoles sont en pleine préparation de cet événement d’envergure pour le secteur.

Les démonstrations commentées reviennent en force cette année. Quelque huit véhicules côte à côte ainsi que six pulvérisateurs seront en vedette. Ceux-ci simuleront des conditions semblables à la ferme dans des parcours spécialement conçus pour l’événement. Il sera alors possible pour les visiteurs de voir les machines en action et peut-être même de faire un choix pour un prochain achat. Les spécialistes de chaque machine seront présents pour présenter leur équipement et discuter avec les visiteurs.

Cliquez ici pour consulter le Cahier des démonstrations commentées.