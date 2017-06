« Nous sommes très heureux d’offrir le système Enlist aux producteurs américains et canadiens », explique Tim Hassinger, président et DG chez Dow AgroSciences. « Les commentaires lors de notre lancement d’utilisation responsable ont été extrêmement positifs. La suppression des mauvaises herbes et la formulation de fine pointe pour diminuer la dérive et la volatilité du produit ont impressionné les producteurs. »

« Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre nos travaux avec la Chine et leur procédure de réglementation pour des approbations sur des traits additionnels afin d’offrir aux producteurs une nouvelle technologie qui est plus que nécessaire », continue monsieur Hassinger.

En permettant l’utilisation d’Enlist Duo dans les cultures pour une suppression efficace et économique des mauvaises herbes, le trait Enlist Maïs contribue à protéger les rendements. Le trait Enlist pour le maïs sera offert dans les hybrides Enlist SmartStaxMD et PowerCoreMD; la meilleure offre de l’industrie en matière de suppression des mauvaises herbes et de protection contre les insectes. Les producteurs peuvent commencer à commander le maïs Enlist auprès des partenaires de semences de Dow Seeds plus tard cet été. Dow AgroSciences mettra également la technologie du trait Enlist PowerCore sous brevet.

Les producteurs canadiens se réjouissent que les avantages du maïs EnlistMC soient enfin mis à leur disposition

Les défis posés par la suppression des mauvaises herbes se sont constamment aggravés depuis la découverte des premières mauvaises herbes résistantes au glyphosate en 2001. Selon une étude de Stratus Ag Research effectuée en 2016, les mauvaises herbes résistantes et coriaces infestent plus de 100 millions d’acres de terres agricoles en Amérique du Nord. Pour répondre aux besoins des producteurs en matière de solutions efficaces de suppression des mauvaises herbes, Dow AgroSciences a mis au point le système de suppression des mauvaises herbes Enlist.

« Nous avons besoin de ce système. Nous avons des problèmes de mauvaises herbes résistantes et Enlist Duo est un produit que nous pouvons utiliser pour vraiment les détruire », explique John Baitley, producteur du comté Prince Edward, Ontario ayant cultivé du maïs Enlist et appliqué l’herbicide Enlist DuoMD dans le cadre d’un programme d’utilisation responsable.

Mis au point pour être utilisé avec le maïs et le soya Enlist, l’herbicide Enlist Duo est conçu pour lutter contre les mauvaises herbes résistantes et coriaces. Une solution distincte et attendue depuis longtemps, l’utilisation de l’herbicide Enlist Duo a été optimisée avec la technologie Colex-DMD, brevetée par Dow AgroSciences, pour les applications ciblées. Parmi d’autres avantages, la technologie Colex-D minimise les probabilités de dérive physique et est pratiquement non volatile. L’herbicide Enlist Duo est complètement homologué au Canada.

Planification pour le soya Enlist

Dow AgroSciences est fin prêt pour la commercialisation complète des soyas Enlist Roundup Ready 2 RendementMD et Enlist E3MC et envisage une combinaison d’options dans l’attente des approbations finales d’importation par la Chine et l’Union européenne.

En 2017, la production des soyas Enlist E3MC et Enlist Roundup Ready 2 Rendement continue dans le cadre du programme Field ForwardMC de Dow AgroSciences. Le programme offre aux producteurs la chance d’expérimenter les technologies les plus récentes de la compagnie avant qu’elles ne soient disponibles commercialement. Dow AgroSciences gère la production de la semence pendant la saison, incluant la manipulation et l’entreposage après la récolte.

Pour en apprendre davantage sur le système de suppression des mauvaises herbes Enlist, visitez EnlistCanada.ca.