Le maïs reviendrait en force aux États-Unis

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Les semis de blé seraient également inférieurs en 2019 à ce qu’ils étaient l’an dernier, soit 47 millions d’acres contre 47,8 millions en 2018. Les semis pour le printemps seraient stables par rapport à l’année passée. Les chiffres du USDA sont en ligne avec les estimations de l’industrie de 47,2 millions d’acres. Le prix pour le boisseau de blé se situeraient quant à eux à 5,20 $US en 2019, un prix stable en comparaison aux estimations de novembre.

Les superficies de soya reculeraient à 85 millions d’acres, loin derrière les 89,2 millions d’acres plantés en 2018. Le chiffre est inférieur aux prévisions de l’industrie qui était de 86,1 millions d’acres. Le prix moyen du USDA pour le soya est de 8,80 $US pour 2019, soit davantage que les prévisions de novembre à 8,70 $US.

Les superficies en maïs s’élèveraient donc à 92 millions d’acres contre 89,1 millions en 2018. Les analystes tablaient sur 91,7 millions d’acres. Le prix moyen pour l’année a été fixé à 3,65 $US, ce qui est inférieur aux estimations précédentes de novembre, soit de 3,90 $US.

Contrairement aux prévisions qui seront dévoilées plus tard en saison, ces prévisions ont été établies à partir de modèles statistiques plutôt que de sondages auprès des producteurs.

