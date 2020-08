Semaine se terminant le 16 août

L’honneur revient au soya cette semaine, l’état des champs est excellent et le remplissage des gousses bat son plein, à 78%. On fait toujours mention de présence de chrysomèle, tétranyque et sclérotinia, mais généralement, peu de dommages importants sont rapportés. On commence maintenant à parler de plus en plus d’excellents rendements!

Du côté du maïs, le développement des épis se poursuit à un bon rythme, le stade pâteux est atteint à 40%. Quelques mentions d’épis au stade denté. L’état des cultures de maïs demeure excellent dans l’ensemble, mais on observe un léger recul par rapport à la semaine dernière, possiblement en raison des vents importants qui ont couché le maïs dans certains endroits.

L’état du sol se veut aussi “un peu” plus sec, l’indice de condition du sol en léger recul, mais rien de très préoccupant, de retour à un niveau jugé dans l’ensemble adéquat pour le développement des cultures.

Le Bilan des cultures présente chaque semaine un survol du développement des cultures de maïs et de soya. Plus d’une soixantaine de conseillers et producteurs collecte les données sur une base volontaire.

