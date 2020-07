Semaine se terminant le 12 juillet

La fermeture des rangs est pratiquement terminée dans le maïs et le stade de la pollinisation débute tranquillement, avec de premières mentions en Montérégie. Dans le soya, le stade de la floraison est atteint à 76%.

Le retour des précipitations, bien qu’en quantité très variable selon les régions, aura profité aux cultures. L”état du maïs est en hausse de nouveau dans la dernière semaine de +2% dans un état jugé maintenant “correct”. Le soya est en hausse également de +3% à 10% au-dessus d’un état jugé “correct”. Par contre, plusieurs participants font encore mention de conditions qui demeurent dans l’ensemble sèches.

Les champs ont pris du mieux et le maïs pousse très vite avec une sortie des croix prévue entre les 15 et 25 juillet. Certains champs sont irrécupérables, mais d’autres sont très beaux. Le maïs souffre encore de manque d’eau en général. Le soya est court par endroit à cause du manque d’eau, mais il semble mieux tolérer la sécheresse. Le soya est en pleine floraison avec un risque faible de moisissure blanche plus à l’ouest, et un risque plus élevé à l’est, rapporte Vincent Chifflot, agronome pour Bayer Crop Science.

Quelques mentions font état d’une carence de potassium à surveiller, avec également la présence de nombreux insectes, donc la chrysomèle.

Le Bilan des cultures présente chaque semaine un survol du développement des cultures de maïs et de soya. Plus d’une soixantaine de conseillers et producteurs collecte les données sur une base volontaire.

